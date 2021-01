Justine Mattera, cala il silenzio ai Soliti Ignoti, che imbarazzo – VIDEO

Justine Mattera zittisce tutti nello studio dei Soliti Ignoti: le azioni della concorrente hanno decisamente messo in imbarazzo il conduttore Amadeus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Come è noto ai telespettatori, il programma condotto da Amadeus sta vedendo la partecipazione di moltissimi ospiti famosi. I vip, di puntata in puntata, assumono il ruolo di concorrenti, e cercano di scovare le corrette identità al fine di raccogliere fondi che poi vengono dati in beneficienza. Proprio ieri sera, a giocare era la splendida Justine Mattera. La showgirl, nel pieno della trasmissione, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata ai presenti in studio: Justine è riuscita a mettere in imbarazzo persino il conduttore Amadeus.

LEGGI ANCHE —> I Soliti Ignoti, Justine Mattera le sa tutte e stupisce anche Amadeus

Justine Mattera, imbarazzo in studio: che gaffe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —> Sanremo 2021, annunciato un nuovo ospite voluto fortemente da Amadeus

Nello studio dei “Soliti Ignoti” è calato il silenzio quando la concorrente, in tutta la propria sensualità, ha improvvisato una seducente sfilata. La Mattera, che aveva di fronte a sé un ignoto da analizzare, ha infatti approfittato della possibilità di avvicinarsi, iniziando a camminargli intorno. Le movenze sinuose della showgirl non potevano non suscitare la reazione del presentatore: “Caspita, hai fatto una sfilata Justine“, le ha fatto notare Amadeus.

La donna, provocante e sicura di sé, ha risposto prontamente e senza alcun imbarazzo. “Cavolo, questo vestito merita!“. In studio, si è cercato di stemperare l’atmosfera con sorrisi e applausi. Di certo, lo sgargiante tubino indossato dalla Mattera non è passato inosservato: la showgirl era davvero incantevole.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, sempre molto attiva sui suoi canali social, ha immediatamente postato il video della gaffe, accompagnandolo con la seguente didascalia: “Quando il vestito merita…“. La showgirl si è confermata ironica e divertente, proprio come il pubblico se l’aspettava.