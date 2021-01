Incendio divampa in un appartamento: all’interno un’intera famiglia

Questa mattina a Latina, un uomo di 77 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in casa, dove era scoppiato un incendio.

Dramma alle prime luci dell’alba a Latina, dove un uomo ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il rogo si sarebbe sviluppato in un appartamento sito in via Cena intorno alle 6. Le fiamme non hanno lasciato scampo ad un 77enne rimasto intrappolato in casa. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco ed i soccorsi del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Due familiari della vittima sono rimasti intossicati per via delle esalazioni da fumo.

Leggi anche —> Dramma in un’abitazione: 95enne muore dopo un incidente domestico

Latina, incendio divampa in un’abitazione: morto un 77enne, intossicati due familiari

Leggi anche —> Tragico schianto frontale: giovane padre muore nel giorno del suo compleanno

Un uomo di 77 anni ha perso la vita questa mattina, venerdì 22 gennaio, a Latina in seguito ad un incendio sviluppatosi in un appartamento. Il rogo, riporta la redazione di Latinaoggi, sarebbe divampato in un’abitazione sita in via Cena, dove si trovavano la vittima e due familiari, la sorella ed il cognato. Quest’ultimi sono riusciti a mettersi in salvo, rimanendo intossicati, mentre il 77enne, che stava dormendo in una stanza sarebbe rimasto intrappolato tra le fiamme.

Lanciato l’allarme, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri, che hanno domato l’incendio, sono entrati nell’appartamento, dove hanno ritrovato il corpo esanime della vittima. Inutile ogni tentativo dei soccorsi che hanno potuto solo costatarne il decesso. I due familiari intossicati sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. I residenti del palazzo, riporta Latinaoggi, non hanno riportato ferite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche gli agenti della polizia che, insieme agli specialisti dei vigili del fuoco, stanno provvedendo agli accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato l’incendio.