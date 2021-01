Laura D’Amore, fascino anche di profilo | Outfit favoloso | Un incanto FOTO

Laura D’Amore è una meraviglia anche nelle foto di profilo, in cui indossa un nuovo outfit: le immagini pubblicate su Instagram

Laura D’Amore è una di quelle bellezze che tolgono il fiato in ogni occasione. Infatti qualsiasi sua foto o qualunque suo video ricevono sempre ed esclusivamente una pioggia di commenti di complimenti e ‘like‘ a non finire.

In questo senso, non sorprende per niente il dato pazzesco relativo ai suoi follower sul social network. Stiamo parlando di ben 769mila, un numero che è in continuo aumento e che sembra inarrestabile e diretto ogni giorno di più all’obiettivo sempre più vicino del milione di utenti.

Laura D’Amore, altre tre immagini mozzafiato della hostess di Alitalia – FOTO