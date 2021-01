Maria De Filippi e il festival di Sanremo: dichiarazione inaudita

Maria De Filippi si è espressa su una nuova partecipazione alla conduzione del Festival di Sanremo, e la proposta è straordinaria

Volto familiare e amatissimo della tv tra i più noti, Maria ha sempre dimostrato il suo amore per la musica. Questa passione l’ha portata a fondare il talent di Amici, dando la possibilità a giovani aspiranti cantanti e ballerini di trasformare il loro sogno in realtà.

Il palco di lancio è tanto importante da aver condotto alla fama tantissimi dei partecipanti e vincitori. Proprio al Festival di Sanremo, numerosi uscenti dal talent show, hanno dimostrato le loro doti, posizionandosi anche al primo posto.

Maria De Filippi e la straordinaria proposta sul Festival

La conduttrice, ricoprendo un ruolo cruciale nel mercato discografico italiano, sarebbe ideale al timone del Festival di Sanremo. Nel 2017, accanto all’amico Carlo Conti, aveva già assaggiato la conduzione nelle vesti di accompagnatrice. In seguito, aveva poi dichiarato di aver vissuto l’esperienza con estremo nervosismo: “non ho provato tanto panico neanche al diploma o alla laurea“. Sono molteplici, in effetti, le testimonianze sulle speciali capacità emozionanti di quel palco.

Ma Maria questa volta non ha più paura, è decisa a voler risperimentare l’emozione con il giusto spirito e soprattutto da protagonista. Ma non è tutto, perchè la sua idea rivoluzionante potrebbe spaccare i meccanismi tradizionali, che hanno coordinato le edizioni in tutti questi anni.

La compagna di Maurizio Costanzo penserebbe a un Festival tutto al femminile, non più quindi solo meravigliose vallette ad accompagnare la guida al maschile, bensì sarebbero le donne a capitanare. I nomi suggeriti sono soggetti a una calorosa accoglienza da parte del pubblico: Sabrina Ferilli, Mara Venier e la piccantissima Luciana Littizzetto.

Questa possibilità stuzzica tantissimi telespettatori che vedono in questo disegno la realizzazione del Festival “perfetto“. Il consenso ricevuto sarà capace di influenzare gli sviluppi delle future edizioni?