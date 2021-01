Maria De Filippi, la paura più grande che non aveva mai ammesso

Maria De Filippi, amatissima conduttrice di Canale Cinque, è uno dei pilastri della televisione italiana. Tuttavia, sono in pochi a conoscere i lati più nascosti del suo carattere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

E’ la vera padrona di Mediaset, presente in ogni periodo dell’anno con i suoi programmi di successo. Da “Amici” a “Temptation Island”, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te”: Maria De Filippi, amatissima conduttrice, è uno dei pilastri di Canale Cinque, e più in generale della televisione italiana. Il pubblico, affezionatissimo a lei, la apprezza e stima per la compostezza che da sempre esibisce in televisione: la moglie di Costanzo, con la sua eleganza ed il suo senso della misura, ha decisamente fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Sono in pochi, tuttavia, a conoscere i lati più nascosti del carattere della De Filippi. Siete al corrente di quella che lei stessa ha definito la sua “più grande paura“?

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo? I numeri

Maria De Filippi si confessa: qual è la sua paura più grande?

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi e il festival di Sanremo: dichiarazione inaudita

La conduttrice di “C’è posta per te”, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata, si è lasciata andare pochissime volte di fronte al pubblico. I telespettatori, desiderosi di conoscerla in tutte le sue sfumature, non si sono di certo persi quelle rarissime occasioni. E’ il caso di un’intervista che la De Filippi rilasciò a Fabio Fazio a “Che tempo che fa“: la moglie di Costanzo, a suo agio di fronte al conduttore, si è aperta in merito alle sue più grandi paure.

Il terrore più grande, come ammesso da Maria, è quello di prendere l’aereo. Questa fobia le avrebbe impedito di visitare moltissimi luoghi che tanto avrebbe desiderato vedere, in primis New York. Tuttavia, a monte di questo timore, non sembra esserci stato un particolare trauma: semplicemente una paura che, con il passare degli anni, la De Filippi ha maturato inconsapevolmente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per i telespettatori, si è trattato di un vero e proprio colpo di scena: anche Maria, che appare come una donna forte e sicura di sé, ha le proprie fragilità.