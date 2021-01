Martina Colombari, ricordate il suo ex? Come lo definisce adesso. E Billy che dice?

Era il 1991 quando una timida ragazzina di appena 16 anni faceva breccia nel cuore di tutti gli italiani vincendo il concorso di bellezza più famoso del Paese, Miss Italia.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure la stella di Martina Colombari non ha mai smesso di brillare, nè la sua bellezza è sfiorita con l’età. Classe 1975, ha soffiato 45 candeline esattamente il 10 luglio scorso. Il sorriso dell’adolescente di allora è rimasto identico.

Grande successo nel fashion system subito dopo l’elezione a Miss Italia, ha sfilato per gli stilisti più prestigiosi del settore: Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli (tanto per citarne alcuni).

Il talento e le capacità da vendere le hanno consentito di fare il salto verso il piccolo schermo. Al suo attivo ha diverse conduzioni in show televisivi e parallelamente, formatasi anche come attrice, ha ottenuto ruoli principali in fiction e film.