Maschera capelli al latte: come realizzarla in pochi semplici passaggi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera capelli al latte che sia efficace e performante. Tutti i consigli!

Uno degli ingredienti più efficaci per la cura dei vostri capelli, conosciuto fin dai tempi delle antiche popolazione, è sicuramente il latte.

Questo ingrediente, infatti, era molto usato anche dagli antichi romani, ma anche da popoli molto più antichi come l’Egitto dei faraoni. Il latte è ricco di proprietà benefiche sia per il corpo sia per i capelli perché è ricco di grassi e proteine, oltre che vitamine e minerali essenziali per la rimozione delle cellule morte.

In poche parole, il latte è in grado di donare alla pelle un colorito più vivo oltre che elasticità. Tuttavia, le proprietà del latte sono davvero importanti anche per i capelli che possono trarre tantissimi benefici. In particolare il latte è davvero utile per ottenere un effetto liscio senza l’utilizzo di piastre.

Tutto questo può avvenire perché il latte contiene due tipi di proteine, il siero e la caseina. Il siero va a

rinforzare il cuoio capelluto andando a stimolare anche la ricrescita, donando alla chioma anche

lucentezza. La caseina, invece, è ricca di glutammina che incentiva anche la voluminosità del capello. Dopo aver visto come realizzare una maschera di capelli al cacao, ecco come creare una maschera al latte.

Realizzare una maschera capelli al latte: da dove cominciare?

Creare una maschera per i capelli a base di latte è davvero molto semplice. Procuratevi 1 bicchiere di latte, 1 flacone spray e 1 pettine a denti larghi. Inserite il latte all’interno del flacone spray e spruzzate il tutto uniformemente sui capelli umidi, massaggiando tutta la chioma.

Intanto, usate il pettine per districare i vostri capelli. Dopo 15 minuti di trattamento, non dovrete far altro che andare a risciacquare abbondantemente i vostri capelli in modo da andare a rimuovere i residui e l’odore del latte lasciando asciugare naturalmente la vostra chioma.

Questo trattamento rendere la vostra chioma liscia e fluente e ammorbidirà ogni riccio. Se, invece, volete puntare ad ispessire e fortificare la vostra chioma, non dovrete far altro che procurarvi 20 g

di lievito di birra e versarlo in 100 ml di latte tiepido e lasciarlo sciogliere per circa mezz’ora.

Quando vedrete sulla superficie del latte la schiuma, non dovrete fare altro che aggiungere un tuorlo d’uovo sbattuto e un cucchiaino di olio e andare a mescolare il tutto in modo da creare un composto liquido che andrete ad applicare in modo certosino sulla vostra chioma.

Il tutto va lasciato in posa e al caldo per circa un’ora. Per fare ciò vi potete servire anche di un asciugamano per avvolgere i vostri capelli. Alla fine del trattamento bisogna lavare accuratamente i vostri capelli in modo da eliminare la vostra maschera.

Altri consigli

Questo trattamento andrà a curare i vostri capelli rendendoli più folti e voluminosi. Andrà anche a rafforzarli e a favorirne la crescita.

Se il vostro obiettivo è curare le doppie punte non dovrete far altro che utilizzare del latte acido o anche quello di kefir. Andate ad “inzuppare” le punte dei vostri capelli 20 minuti prima del normale shampoo. In questo modo, andrete a rinforzare la consistenza del vostro capello.