L’ufficialmente ex First Lady, Melania Trump ha lasciato Washington il 20 gennaio 2021. Innegabile però che il suo addio è stato uno dei più eleganti e chic di sempre.

Dal total black ad un arancio acceso, Melania Trump fa parlare dei suoi look anche quando ormai abbandona Washington per lasciare la scena alla cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Lascia il posto con due dei suoi outfit migliori, degni di una First Lady, seppur in uscita.

A spiccare è anche l’hairstyle: una crocchia morbida, vintage, appena spettinata sul retro, raffinata ed elegantissima. Ricorda molto Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.

Melania Trump e i due outfit dell’addio

Melania Trump lascia la Casa Bianca e durante la giornata del 20 gennaio 2021 si mostra in due impeccabili outfit differenti, assolutamente degni di nota.

Il primo è un total black che la vede in un tubino media lunghezza fasciante, firmato Dolce & Gabbana, giacca in tweed di Chanel, occhiali di Bottega Veneta, décolleté in vernice di Christian Louboutin abbinate alla Birkin Bag di Hermès da 50mila dollari.

Un look funereo, vista l’occasione, ma assolutamente all’insegna del bon ton.

Al momento dello sbarco in Florida, dove hanno raggiunto la residenza di famiglia, Melania Trump appare in un look più rilassato e spensierato, più adatto anche ad affrontare il clima più caldo e dolce che l’ha accolta.

Con la chioma raccolta in uno chignon più “casalingo”, Melania si appresta ad iniziare una nuova fase della sua vita e per questo momento ha scelto un abito lungo firmato Gucci dalle tonalità più solari e primaverili, abbinato ad un paio di ballerine tacco 2 di Roger Vivier.

Che sia vera o meno la notizia del prossimo divorzio, Melania ha già rimesso nel guardaroba il nero e ci ha accolti in Florida con uno stile più gioioso.

Due outfit completamente diversi ma entrambi impeccabilmente raffinati.

Un esempio di pura eleganza da tenere a mente quando abbiamo bisogno di ispirazione per le occasioni più importanti che ci riserverà questo 2021.