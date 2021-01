Raffaella Fico, “Va come il tempo” ma lei è splendida -FOTO

Raffaella Fico, primo piano che spacca: riccioli al vento e sguardo seducente…va come il tempo ma lei è sempre splendida.

Scatto in bianco e nero per Raffaella Fico: la bella e sensuale showgirl in un incantevole primo piano che ne esalta la bellezza. Sguardo ammaliante, capelli super ricci che le circondano il viso, guarda verso l’obiettivo, molto probabilmente è un selfie. L’outfit non si riesce a scorgere molto ma pare proprio che la Fico abbia scelto una felpa calda che la avvolge, perfetta per queste giornate fredde. I commenti sono tantissimi, di amore e calore verso la Fico. Scrive accanto alla foto: E Niente….oggi va, come va il tempo. Ma la bellezza della Fico, ancora 32enne, si evolve sempre più.

Raffaella Fico, selfie sensuale allo specchio: il commento di chi non ti aspetti

Nella giornata di ieri la Fico ha postato una foto dal tenore completamente diverso rispetto a quella condivisa oggi. Il selfie allo specchio è davvero una bomba: chioma riccissima da leonessa, mini dress bianco con tanto di inserti neri per creare un bel contrasto. Scarpe tacco 12 colorate, sulle tonalità del rosso/arancio. Tra i numerosi commenti, spunta anche quello di Loredana Lecciso che le manda tre cuoricini rossi a cui la Fico risponde con tanto di like. Non si pronuncia invece – e forse in fondo, fa bene – ad un triste commento in cui viene fatto cenno di perdere ancora peso per essere perfetta. Ovviamente a questo commento hanno già risposto gli stessi follower della Fico, indignati per le povere parole pronunciate.

Uno stratagemma per avere un momento di notorietà ma che non ha avuto l’esito sperato.