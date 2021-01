Le Rodriguez in costume, mozzafiato promuovono il loro brand – FOTO

Belen Rodriguez promuove sui social la collezione di costumi da bagno. Al suo fianco in questa avventura la sorella Cecilia. I fan vengono conquistati non solo dai nuovi modelli ma anche dalle curve mozzafiato delle showgirl.

Produttrici e modelle allo stesso tempo. Belen Rodriguez ha intrapreso una nuova avventura imprenditoriale lanciando una linea di costumi da bagno insieme alla sorella Cecilia. Per promuovere i bikini la showgirl argentina non poteva che scegliere se stessa e la sua compagna di viaggio. Seguitissime sui social, le sorelle Rodriguez sono famose per il loro fisico mozzafiato.

Un elemento centrale per il successo del progetto inaugurato nell’estate 2020. “Mefui”, è il nome scelto dalle showgirl per il loro nuovo brand. Poco fa Belen ha postato sulla pagina Instagram un nuovo post per sponsorizzare le creazioni. Un collage di foto in cui sono protagonisti non solo i bikini ma anche le sorelle Rodriguez. Bellissime sono presenti sia in scatti in coppia, sia singolarmente. Sfoggiano modelli interi e due pezzi, dal design raffinato. Colori sui toni pastello, il loro taglio mette in risalto i loro fisici mozzafiato. I fan apprezzano molto il post spendendo complimenti per la bellezza delle due sorelle.

Sorelle Rodriguez mozzafiato promuovo il loro brand di costumi

Nella didascalia pubblicata nel suo ultimo post di Instagram, Belen Rodriguez tagga sia la sorella che la pagina ufficiale del brand fondato insieme a lei. Seguito già da ben 201 mila follower, sull’account viene postato il medesimo post. Anche in questo caso tripudio di like. Il feed del profilo vede susseguirsi foto delle sorelle, di panorami estivi e di altre bellissime modelle che indossano i costumi firmati dalle Rodriguez.

Una carrellata di scatti in cui le sorelle mettono in mostra la loro perfetta forma sfoggiando modelli di bikini sempre diversi. Dall’intero ai due pezzi, tanti i colori e i tessuti in cui vengono proposti.

Intanto Belen nelle storie di oggi smentisce una dichiarazione pubblicata su una rivista legata alla sua presunta gravidanza, non ancora confermata.

“Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale”, il suo commento. Intanto la showgirl continua a condividere dolci scatti con il compagno Antonio Spinalbese.