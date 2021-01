Rosanna Banfi e il tumore rivelato in tv dal padre Lino: la frase spiazzante

Durante la puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Rosanna Banfi ha parlato del tumore che la colpì anni fa, rivelato in tv dal padre Lino

Anche nella giornata odierna, venerdì 22 gennaio, Serena Bortone ha condotto in collegamento da casa Oggi è un altro giorno. Infatti la presentatrice è costretta a stare lontana dagli studi Rai a causa della positività al Covid. Tuttavia questo fatto non ha causato lo stop al programma, in onda anche oggi subito dopo il TG1 delle ore 13.

Nel corso della puntata di oggi, è stata ospite del programma Rosanna Banfi. Nel 2009, Lino Banfi svelò la malattia della figlia durante una trasmissione, allora presentata da Lamberto Sposini. In quell’occasione, l’attore rivelò in tv la patologia di Rosanna, un tumore al seno.

Rosanna Banfi sulla propria malattia, resa pubblica dal padre Lino in televisione