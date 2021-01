Saldi da H&M: ecco i 5 capi che non potete non acquistare

I saldi non sono ancora terminati! Per chi ancora non l’avesse fatto, si fa in tempo ad entrare in uno store H&M ed acquistare a prezzi stracciati gli ultimi must have della stagione. Scopriamo insieme quali sono.

Dobbiamo assolutamente approfittare dei saldi per acquistare i capi che avevamo adocchiato già da tempo, messo nelle nostre straripanti Wish List e abbandonati lì per via dei prezzi troppo eccessivi.

Ebbene, ora corriamo a caccia del ribasso e non lasciamoci sfuggire le occasioni, finché siamo in tempo.

Per tutte le appassionate di moda, questo è il miglior periodo dell’anno: possiamo cercare le tendenze della stagione e portarcele a casa a prezzi da urlo!

Vediamo, ad esempio, come da H&M possiamo concludere veri e propri affari, riempiendo il nostro guardaroba con capi ed accessori che seguono il trend dell’anno ma che normalmente potremmo avere difficoltà a permetterci.

5 capi must have di H&M da acquistare con i saldi

Le proposte durante i saldi sono veramente innumerevoli, ecco perché bisogna procedere con consapevolezza, o ci troviamo sperdute in questo oceano di offerte (non sempre così convenienti).

Per tutte le fashion victim, dichiariamo aperta la caccia ai migliori acquisti e scopriamo cosa non può assolutamente mancare nella shopping bag quando torniamo a casa dopo un pazzo pomeriggio di spese.

1) Il cappotto grigio chiaro

Un altro indiscusso evergreen! In base alle tendenze di stagione, può leggermente cambiare di tonalità e forma. Per seguire il trend dell’Inverno 2021, ce ne serve uno da taglio classico, lungo fino al polpaccio, oversize e dal colore grigio chiaro.

Elegante da indossare ed anche piuttosto versatile: si adatta infatti tanto ad everyday outfit quanto a look più elegantini.

Ad oggi, da H&M è una vera e propria occasione da non perdere: da 69,99€ è scontato a 48,99€, quindi al -30%!

2) Stivali alti in pelle

Stivali in pelle lavorata di coccodrillo, un must have che riporta la mente indietro fino agli anni ’70 sia per la forma che per lo stile.

Hanno un tacco di 4.5cm, quindi molto comodi da indossare anche durante le semplici passeggiate pomeridiane, comodi e assolutamente glamour.

Li troviamo scontati del 46%, quindi non lasciateli assolutamente scappare: da 149,00€ possiamo averli ai nostri piedi a 79,99€. Pazzesco!

3) Blazer verde kaki

La giacca fa sempre comodo, questo è innegabile. E’ quell’indumento che può salvare in molte occasioni: persino metterla sul jeans rende il look da casual a improvvisamente adatto ad una giornata in ufficio.

D’inverno sotto al cappotto o in primavera come coprispalle, possiamo sfruttarla per un periodo piuttosto lungo dell’anno. E quella di H&M è decisamente perfetta.

Un colore originale, un verde kaki, diverso dai soliti e scontati grigi e neri e in linea con le tendenze del 2021.

E’ un modello dal taglio maschile, con colletto e revers, maniche a tre quarti con i risvolti cuciti e bottoni decorativi in metallo. Ha le tasche a filetto davanti e uno spacco dietro. Non si chiude davanti ed è foderato.

Negli store H&M, lo troviamo a 24,99€ anziché 39,99€, dunque scontato del 40%… non male!

4) Abito a fiori

Un mini-dress che già evoca la primavera, illumina il volto e trasmette allegria.

Un indumento irrinunciabile soprattutto per il prezzo: 8,99€ invece del prezzo di partenza 29,99€, quindi uno sconto del ben 70%!

Pochi euro per un capo che avrete la possibilità di sfruttare tantissimo nella prossima stagione.

Romantico, con il colletto alla coreana e la particolarità della schiena scoperta, questo mini abito dal tessuto increspato è assolutamente seducente.

5) Tuta con spalline imbottite

E concludiamo la ricerca dei must have di H&M con un un capo letteralmente tutto d’un pezzo: la tuta, estrema comodità e eleganza indiscussa.

Quella che ci propone H&M è nera, smanicata, in twill, con la vita stretta e le spalline imbottite.

La sua versatilità permette di trasformarla da everyday outfit accompagnata ad un blazer o cappotto a capo da Saturday Night con un décolleté lucido. Sexy!

Negli store è a 21,99€ invece di 39,99€: uno sconto del 45%!

Ora l’unica cosa da fare è correre a mettersi in fila da H&M e spulciare tutti gli stand alla ricerca dei nostri must have!