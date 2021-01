Sanremo 2021, la rabbia di Al Bano Carrisi: “Una scelta scellerata”

In un’intervista a “Il Messaggero” Al Bano Carrisi si è dimostrato polemico contro la prossima edizione del Festival di Sanremo: le parole del cantante

Già durante le settimane scorse Al Bano Carrisi si era espresso contro il Festival di Sanremo, che a parer suo non dovrebbe essere svolto durante una pandemia. Intanto i lavori per il corretto svolgimento della kermesse canora vanno avanti e sono state annunciate da tempo le date (dal 2 al 6 marzo), i cantanti in gara e i personaggi che accompagneranno Amadeus nella conduzione. Il cantante pugliese, durante l’intervista, ha detto, senza peli sulla lingua, che è una follia organizzare il Festival seguendo delle misure sanitarie per scongiurare dei possibili contagi. “Sanremo è sempre stato un momento di grande ilarità e piena partecipazione, sia di pubblico che di artisti”, ha dichiarato Al Bano, secondo cui sarebbe più opportuno attendere un momento in cui la crisi sanitaria sia più sotto controllo, altrimenti diventerebbe “un Festival a metà”, ha sottolineato il Leone di Cellino San Marco.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier ritorna nel mondo del cinema dopo Domenica In, l’indiscrezione

Al Bano Carrisi contro Sanremo: “Organizzare il Festival è una fatica sprecata”

LEGGI ANCHE -> Striscia la Notizia, Antonella Clerici è la vera passione di Antonio Ricci

Durante la lunga intervista rilasciata a “Il Messaggero”, Al Bano Carrisi ha aggiunto che l’organizzazione del Festival di Sanremo è “una fatica sprecata”. Per essere davvero il “Festival della rinascita”, così come lo ha definito il conduttore Amadeus, si dovrebbe attendere la primavera, momento in cui ci si aspetta un periodo di calo dei contagiati grazie anche al diffondersi del vaccino. A maggio e giugno infatti una gran parte della popolazione italiana sarà vaccinata e si spera in un rapido calo della curva epidemiologica. Il cantante ha anche parlato dell’esperienza del vincitore della scorsa edizione della kermesse canora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Anche Diodato che ha vinto Sanremo non ha avuto niente, è la prima volta nella storia del festival che accade che il vincitore non raccolga i dovuti riconoscimenti. E la Rai vuole ripetere la stessa esperienza? Mi sembra una scelta scellerata!”, ha concluso Al Bano.