Avete visto l’ultima foto di Sara Croce su Instagram? L’influencer è sempre bella ma questa volta ha stupito tutti i fan

Da Miss Italia a madre natura di Ciao Darwin, Sara Croce è un angelo biondo sceso sulla terra per far impazzire chiunque la guardi. I suoi occhioni color ghiaccio e quei lunghi capelli biondi la rendono semplicemente divina. Difficile lasciarla andare, specie su Instagram dove condivide quotidianamente foto, i suoi fan non riescono a controllare le proprie emozioni. E così volano commenti di ogni genere.

LEGGI ANCHE>>>Elisa D’Ospina, sdraiata sul letto scopre la vestaglia: un “paradiso” di curve – FOTO

Sara Croce: su Instagram arrivano i ricordi FOTO

LEGGI ANCHE>>>Asia Argento: pesanti accuse al regista Rob Cohen, poi la confessione sulla madre

Sguardo afrodisiaco, il mare lo ha dentro e lo mostra sul suo volto con quegli occhioni celesti. Sara dopo il successo di Avanti un altro è diventata un’influencer molto seguita sul web, su Instagram i follower sono arrivati a quasi novecento mila e ogni giorni interagiscono con lei. L’ultima foto pubblicata risale all’estate 2020: un bikini verde e un panorama mozzafiato. Le sue forme seducenti piombano sugli schermi degli utenti e fanno il giro della rete, per molti ormai è diventata quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Più di quaranta mila like, commenti ovunque: “Stupenda” scrive un fan; “Il fisico più bello” aggiunge un altro. Sara Croce è bella in ogni occasione: al mare, in montagna, nel tempo libero o a lavoro. Il trucco fa solo da cornice a questa meraviglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Chissà se la ritroveremo in qualche trasmissione in televisione? Per il momento ce la godiamo su Instagram, la sua seconda casa.