Zodiaco, i segni più perfidi: quando la cattiveria è un tratto caratteristico

Le analisi delle stelle portano spesso a individuare anche caratteristiche non del tutto positive, come in questo caso. Diamo uno sguardo ai segni zodiacali più cattivi di tutti

La cattiveria è un tratto caratteristico che purtroppo accomuna più individui di quanto si possa pensare. In alcuni casi viene utilizzata nei confronti degli altri per cercare di emergere, in altri per il puro desiderio di fare del male andando magari a rifarsi per torti ricevuti in precedenza. Potrebbe essere vista come una scelta -e probabilmente lo è- ma secondo le stelle determinati segni zodiacali sono più portati a essere cattivi rispetto ad altri. Scopriamo in particolare i tre segni che maggiormente vengono additati come tali.

I segni zodiacali più cattivi

Inaspettatamente tra i segni più perfidi dello Zodiaco troviamo il Cancro, considerato tra i più docili e affettuosi. Non è sbagliato pensarlo poiché questo segno cerca nella maggior parte dei casi di far emergere il lato più buono e sincero. Nonostante questo il suo legame possessivo con le persone a lui care lo portano a entrare spesso in modalità difensiva. Quando qualcuno fa del male ai suoi cari emergerà un lato inaspettato del Cancro, disposto a tutto pur di ripagare i diretti interessati con la stessa moneta.

Poi ci sono i Gemelli che tendono ad essere persone piuttosto ferme sulle proprie posizioni, specie quelle prese in seguito a delle delusioni. Se queste provengono poi da persone a loro vicine non esiteranno a rompere i rapporti. Qualsiasi essi siano. Anche i legami più forti potrebbero essere in pericolo poiché i Gemelli non fanno sconti a nessuno.

Infine troviamo lo Scorpione, segno facilmente irritabile e che si infiamma anche per le più piccole incomprensioni. Per questo motivo si ritrova spesso a fare i conti con una profonda irritazione che trova il suo sfogo negli altri. In particolare in caso di forte delusione troverà il modo per prendersi la propria rivincita e non baderà alle modalità. La cosa più importante sarà raggiungere il suo obbiettivo.