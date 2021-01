Silvia Toffanin, le lacrime in studio per la storia d’amore più importante

Elisa Isoardi, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha parlato anche della sua ex storia con Salvini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia toffanin – fan page (@silvia.toffaninofficial)

Verissimo è uno dei programmi di punta di Mediaset: il rotocalco televisivo con servizi, approfondimenti e interviste su ospiti sempre diversi, va in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Il programma è condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. La nativa di Bassano Del Grappa, sentimentalmente legata a Pier Silvio Berlusconi, ha conquistato il cuore dei suoi fan con la sua bravura e il suo talento. Questa settimana, ospite nel salotto della 41enne, c’è anche Elisa Isoardi. La super ospite parla di diversi temi importanti, in particolare ha raccontato retroscena interessanti in merito alla sua storia d’amore con Matteo Salvini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Asia Argento, il racconto che spiazza a Verissimo: “Violenze da mia madre”

Le parole di Elisa Isoardi in studio da Silvia Toffanin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo? I numeri

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Elisa Isoardi ha parlato della sua storia d’amore con Matteo Salvini. “Ho sofferto. Sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia d’amore più importante della mia vita e lo porterò sempre nel mio cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare“. La Isoardi ha parlato anche della nuova storia d’amore del politico (è fidanzato con Francesca Verdini). “Sono felice che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa è attivissima sui social network: la nativa di Cuneo ama postare scatti in cui mostra a tutti la sua incredibile bellezza.