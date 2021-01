Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo? I numeri

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate di Mediaset, da anni al timone di “Verissimo”. Avete idea di quali siano i suoi guadagni?

Il sabato pomeriggio di Canale Cinque ha spazio solamente per “Verissimo“. Il format, condotto da Silvia Toffanin, si riconferma una garanzia per la rete Mediaset, ed intrattiene i telespettatori con interviste e rubriche sempre nuove. La presentatrice, moglie di Pier Silvio Berlusconi, vanta di una carriera straordinaria: nata come letterina nel programma “Passaparola”, gioco televisivo di Gerry Scotti, ora la Toffanin ha una trasmissione tutta sua. Ma avete idea di quali siano i guadagni della nuora di Silvio Berlusconi?

Silvia Toffanin, ecco a quanto ammontano i suoi guadagni

La carriera di Silvia Toffanin è iniziata ben vent’anni fa, nel lontano 2000. La giovane, dopo essersi trasferita a Milano da Bassano del Grappa, venne scelta da Gerry Scotti come letterina di “Passaparola“. In seguito, la moglie di Pier Silvio ha sperimentato la conduzione di “Nonsolomoda“, trasmissione che, dato il successo, verrà spostata dalla fascia oraria notturna a quella pomeridiana.

Da diversi anni, l’ex letterina tiene compagnia al pubblico di Canale Cinque durante il sabato pomeriggio, attraverso il format di “Verissimo“. Silvia, apprezzatissima dai telespettatori, spicca per l’eleganza e la sobrietà del suo stile di conduzione. Gli utenti, svariate volte, si sono domandati a quanto ammontino i guadagni della presentatrice. Tuttavia, la loro curiosità è destinata a rimanere insoddisfatta: il patrimonio della famiglia Berlusconi è infatti segretissimo.

I più curiosi, a partire dai guadagni di Pier Silvio, si possono tuttavia fare un’idea. Stando a quanto riportato da Libero Quotidiano, nel 2018, il patrimonio del vicepresidente di Mediaset si aggirava intorno ai 2 miliardi di euro.