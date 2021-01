Stefania Orlando “la cattiva”. La crisi nella notte e il salvataggio di Maria Teresa

Stefania Orlando. La lite a distanza con l’ex marito, Andrea Roncato, e la figliastra, Giulia Elettra Gorietti, hanno scosso la concorrente del Grande Fratello Vip

Com’è noto, una delle concorrenti ancora in gara all’interno della casa del Grande Fratello è la conduttrice Stefania Orlando. La conduttrice è diventata, suo malgrado, regina del web. Sono diventati virali, infatti, i meme sui social che accosterebbero le sue espressioni a quelle di “Scianel”, noto personaggio della serie tv Gomorra.

Al momento però ha ben altre gatte da pelare. Continua la bagarre mediatica a distanza con l’ex marito, l’attore comico Andrea Roncato, spalleggiato dalla figliastra, Giulia Elettra Gorietti. Cos’è successo? Nella situazione ovattata in cui ci si trova all’interno del programma GF Vip, è facile lasciarsi andare a confessioni senza ricordare di essere “spiati” da tutta Italia. La Orlando ha ripercorso momenti in cui era ancora legata ad Andrea Roncato, sposato nel 1997.

Sono venute fuori storie di presunti amanti avuti da lei quando ancora stavano insieme, problemi con la droga di lui e una vita sregolata che ha portato la showgirl a lasciarlo.

Andrea Roncato si è espresso in un enorme flusso di parole tramite social in cui ha accusato l’ex moglie di averlo abbandonato nel momento in cui aveva più bisogno, non risparmiando nemmeno gli altri concorrenti con espressioni al vetriolo: “Lei ha fatto due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Gli altri si credono Vip per aver fatto vedere la patata senza mutande al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili”.

Nello scontro s’intromette anche l’attrice Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole Moscariello, moglie di Roncato dal 2017. La Gorietti ha scritto: “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”.

Stefania Orlando. La reazione della showgirl alle parole dell'ex marito

Venuta a sapere delle parole di Roncato e della Gorietti, Stefania Orlando, complice anche la clausura a cui è volontariamente sottoposta, ha avuto un momento di estrema crisi. Arrivata quasi alla conclusione del programma (che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio), aveva deciso di fare i bagagli e andare via.

“Se non ti avesse fermata Maria Teresa saresti uscita dalla Porta Rossa” – le dice Giulia Salemi in una situazione di confronto tra le due.

L’ammissione della Orlando è stata molto toccante: “Stavo male sì, ero presa dalla rabbia. So che è stata un’esagerazione. Finora ho fatto in modo di non tirare mai fuori l’argomento perché non era necessario né per me né per nessun altro. Ho sempre parlato bene di lui, sempre detto cose carine. Adesso non voglio più parlarne, sono cose che non mi riguardano”.

In molti (compresa Maria Teresa Ruta) hanno visto nella reazione di Roncato e della Gorietti la volontà di cogliere l’occasione di sfruttare la presenza dell’ex moglie al Grande Fratello Vip per tornare alla ribalta. L’attore ha replicato tramite social: “La mia visibilità l’hanno fatta 67 film e 489 episodi di fiction, senza parlare delle centinaia di trasmissioni”.