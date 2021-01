Tommaso Zorzi abbandona l’8 febbraio? La regia censura la rivelazione. L’influencer da qualche giorno appare sempre più stanco e sta valutando l’idea di andare via

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. È stato e continua ad essere senza dubbio un pilastro, il vincitore che tutti vorrebbero vedere, ma la stanchezza dopo quattro mesi e mezzo di programma comincia a farsi sentire. La tentazione di abbandonare si fa sempre più forte, soprattutto perché sta cominciando ad avvertire sempre di più l’ansia. Lunedì notte ha avuto un attacco di panico e ha continuamente attacchi di claustrofobia. Stamattina ha rivelato di avere anche una brutta dermatite.

Tommaso Zorzi abbandona la casa del Grande Fratello Vip? La rivelazione dell’influencer

Insomma, tutte reazioni fisiche e mentali dettate dall’ansia, e dato che la salute viene prima di qualsiasi altra cosa, sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di abbandonare. Ieri è stato male ed è stato censurato tutto il giorno, e stamattina quando è stato inquadrato per un minuto era impegnato in una conversazione con Stefania Orlando. La sua amica gli stava ricordando che gli autori gli hanno detto che devono aspettare l’8 febbraio, nel caso decidano di abbandonare.

Poco fa è stato nuovamente censurato, dopo avergli sentito ripetere che sta prendendo in serie considerazione l’idea di lasciare il programma e ritornare a casa. Sicuramente questa decisione la prenderà entro lunedì, che ci sarà il televoto per il secondo finalista: quale sarà?