Torna Italia’s Got Talent, le primissime anticipazioni

Mercoledì 27 gennaio riparte su Tv8 Italia’s Got Talent. Ritroviamo l’amata giuria e Lodovica Comello alla presentazione

Tutto pronto per Italia’s Got Talent 2021. Il programma di Sky sta per tornare su Tv8. La data da segnare è mercoledì 27 gennaio con alla conduzione ancora una volta Lodovica Comello che torna dopo la sua gravidanza.

Confermati anche i giudici del talent: dietro il bancone troveremo ancora Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Formazione ormai storica e molto amata dal pubblico che anche quest’anno è pronta per ricercare i migliori talenti italiani.

Ogni mercoledì per sette puntate potremo vedere le esibizioni di 150 talenti selezionati tra circa 3 mila iscritti. Un finalista per ogni puntata più uno decretato dal pubblico. Un’edizione importante questa, l’undicesima da quando il format è sbarcato in Italia e la sesta targata Sky, che si è adattata alle nuove norme anti-Covid ed è andata avanti per portare nelle case degli italiani spensieratezza e divertimento.

Queste le primissime anticipazioni date oggi nel corso della conferenza stampa online alla quale abbiamo partecipato.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi e il festival di Sanremo: dichiarazione inaudita

Italia’s Got Talent: squadra che vince non si cambia

LEGGI ANCHE –> Storie Italiane, l’appello della conduttrice: “Le cose devono cambiare”

È l’edizione della resilienza quella del 2021 di Italia’s Got Talent. Così l’hanno definita dai vertici di Sky orgogliosi di essere riusciti a realizzare una nuova edizione nel pieno della pandemia. “È veramente miracoloso, riuscire a portare a casa intrattenimento, in questo caso, è un’impresa e ne siamo molto orgogliosi” ha spiegato Nils Hartmann Senior Director di Sky.

“Squadra che vince non si cambia con una giuria eccezionale e Lodo più materna nel senso che è diventata mamma ed è tornata con la stessa energia. C’è talento sul palco e c’è talento dietro a quel tavolo e questi quattro si divertono e passano un senso di veramente grande energia” ha spiegato il numero uno di Sky.

E come dargli torto. Basta aver dato parola ai giudici che l’energia e la sintonia che c’è tra di loro si è subito sentita fin dalla prime battute, ridono e scherzano, senza nessun copiane in maniera armonica senza paragoni.

Per loro è stato molto bello ritrovarsi con tantissima stima nel format e tra i colleghi come ha detto Frank Matano. “Una bellissima armonia” quella che c’è tra di loro come ha spiegato Federica Pellegrini che si sente in “una grande famiglia”.

Una Federica che a detta di Joe Bastianich quest’anno è decisamente “più aggressiva”, si sente maggiormente a suo agio e tutto è più spontaneo. E poi c’è Mara Maionchi che come sempre è incontenibile. Il suo segreto? “I concorrenti mi gasano e mi gaso anche io, io diverto da matti” ha ammesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A tener testa a tutti ci pensa Lodovica Comello che è “mamma nella vita e sul palco”. La piccola anticipazione che ha potuto dare è stata quella di una giuria indisciplinata per quest’anno. Non hanno potuto aggiungere nulla di più e dunque non ci resta che guardare questa nuova edizione.