Un Posto al Sole anticipazioni 22 gennaio: Vittorio rinuncia ad Alex? La ragazza prima di lasciare Napoli ha deciso di lasciare anche il suo fidanzato, per non costringerlo ad una relazione a distanza

Michele deve cominciare a fare i conti con il nuovo arrivo a Radio Golfo 99. Chiara è tornata a Napoli e ha deciso di prendere in mano le redini dell’azienda di suo padre, ma le sue nuove idee non piacciono a Michele. Per cui collaborare insieme non sarà di certo facile. Silvia cerca di sostenerlo ma stanno arrivando dei momenti davvero molto difficili.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Filippo in pena per Leonardo

Il rapimento ha messo a dura prova la psiche di Filippo ma n’è uscito indenne: lo stesso non si può dire di Leonardo che è stato sparato e le sue condizioni sono precarie. Serena e Filippo provano a mettersi in contatto con i suoi genitori, ma sembrano determinati a non considerare il loro figlio perché i rapporti sono complicati.

Alex ha detto addio a Napoli e a Vittorio. La ragazza prima di partire ha deciso di chiudere la loro relazione, perché non vuole che le cose si rovinino con la distanza. Vittorio però non sembra intenzionato a mollare, non vuole arrendersi e vuole far cambiare idea alla sua fidanzata.