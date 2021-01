Uomini e Donne, condivisi i video intimi di Aurora che scappa dallo studio

Spiacevole episodio a Uomini e Donne che ha visto protagonista Aurora: la donna è fuggita dallo studio dopo un forte scontro con Giancarlo

Si accendono gli animi nello studio di Uomini e Donne tra Giancarlo e Aurora, tanto che quest’ultima finisce per scappare dallo studio in lacrime. Prima di giungere allo scontro si è cercato di capire cosa sia accaduto tra i due e perché i nervi siano così tesi. Secondo i dettagli emersi Aurora aveva invitato Giancarlo a trascorrere alcuni giorni insieme in occasione di Capodanno, per inaugurare insieme il nuovo anno. Il corteggiatore ha però pensato bene di passare quei giorni con Alessandra e dopo esserne venuta a conoscenza Aurora è andata su tutte le furie. Ma alla scenata di gelosia è susseguita la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano ferma la diretta, il motivo del gesto definitivo – VIDEO

Giancarlo mostra video intimi di Aurora, lei fugge via

LEGGI ANCHE -> I Soliti Ignoti, Justin Mattera le sa tutte e stupisce anche Amadeus

I toni si accendono e i due non se le mandano a dire. A questo punto Giancarlo rinfaccia ad Aurora di averle mandato alcuni video intimi, nonostante lei ribadisca che questo non sia accaduto, sfidandolo a condividerli poiché certa della sua versione. L’uomo chiede che vengano trasmessi in studio. L’unico video che viene proiettato vede Aurora indossare una semplice canottiera, ma Giancarlo dichiara di averne ricevuti diversi e averne cancellati alcuni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La donna non ci sta e inizia a difendersi anche dagli attacchi di Gianni che si scaglia contro di lei. In sua difesa interviene Maria De Filippi ma la situazione è ormai degenerata. Aurora non riesce a trattenere le lacrime e scappa via dallo studio.