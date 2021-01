Valentina Muntoni, la serie di foto dove mostra tutti i suoi lati

La Muntoni bellissima su Instagram in diversi punti di vista, appare in bikini sia davanti che dietro che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

L’influencer e imprenditrice Valentina Muntoni ha condiviso una foto su Instagram in cui appare sexy e bellissima in un bikini a due pezzi. Mostra poi altre foto nello stesso post, tra cui uno scatto del suo lato B in acqua. Usa spesso questo stile fotografico, mostra parti del corpo in primo piano. Lo fa ancora in un’atro post dove mostra la pancia e parte delle gambe, dove indossa un bikini bianco. Mostra anche il lato A in canotta con un primo piano.

Valentina Muntoni e la sua linea Rat and Boa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

La Muntoni ha avviato insieme ad una sua amica, Stephanie Cara Benett, una linea di moda di successo, si chiama Rat&Boa. Lo stile è molto wild, abiti sensuali e comodi. Si fanno ispirare da tutto quello che incontrano sul loro cammino, specialmente nei vari viaggi. Scoprendo culture nuove e usanze diverse si lasciano ispirare. Posano loro stesse spesso con i propri abiti, d’altronde la Muntoni ha un fisico da modella. Hanno un gran successo con il loro marchio, molte star internazionali hanno scelto i loro capi come Kylie Jenner e anche la cantante Lali.

Su instagram la loro pagina è seguita da 850 mila persone. Sicuramente sono abiti che si adattano a silhouette molto magre e strette. Gli abiti sono infatti sempre molto stretti a sirena o con un sopra molto stretto. Dietro lasciano la schiena nuda alcuni lasciando solo delle stringhe che uniscono i due lati. Infatti tutte le modelle o le donne famose che indossano questi abiti sono generalmente magre. Pertanto non hanno una vestibilità adatta a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Le loro ispirazioni arrivano dall’armadio di Sarah Jessica Parker in Sex and the City, Keith Richards, Stevie Nicks e anche Gilda Ambrosio. Un nome che torna, italiana ed ex fiamma di Stefano De Martino. Gilda ha avviato anche lei una linea di moda che si chiama The Attico, molto di successo anche per la sua originalità.