Valentina Vignali in intimo pazzesca: “quando entro si…” un fuoco – FOTO

Valentina Vignali, lo scatto in intimo manda fuori di testa il web: l’influencer ammette Quando entro si girano tutti. Boom di like.

Valentina Vignali ha donato un momento di pura estasi sui social, il motivo? la sua foto – che poi in realtà sono due molto simili tra loro – sta facendo letteralmente impazzire i numerosissimi follower che ogni giorno attendono con fermento gli scatti della bellissima influencer, un’occasione per ammirarla. Questo ultimo post che già in mezz’ora ha raggiunto quasi i 60.000 like, immortala la Vignali in intimo. La lingerie è molto sexy, d’effetto e non passa assolutamente inosservata: il completo è firmato Victoria’s Secret ed è un turbine di sensualità. Tonalità che vanno dal nero al color carne, arricchito da fiori neri che decorano le parti di tessuto beige, per creare un effetto vedo e non vedo davvero pazzesco. Con un gioco di trasparenze e con lo slip a vita alta rendono la Vignali sublime, un piacere per chi la guarda.

Valentina Vignali, seminuda in bagno: selfie bollente

