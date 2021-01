Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 23 Gennaio

Accadde oggi. Il 23 Gennaio è il 23° giorno del calendario gregoriano. Mancano 342 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 23 Gennaio è la data in cui si festeggia il matrimonio tra Maria e San Giuseppe, Si celebra inoltre Sant’Emerenziana, rappresentata come una giovane con delle pietre sul suo grembo, o reggente una palma o un giglio. E’ inoltre la Giornata mondiale delle torte.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1799 – Istituita la Repubblica partenopea a Napoli

1831 – Il Belgio adotta la sua attuale bandiera

1832 – Nasce il pittore Edouard Manet

1932 – Pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica

1943 – Il musicista jazz Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York.

1944 – Nasce l’attore Rutger Hauer

1944 – Muore il pittore Eduard Munch

1960 – Nasce il paracadutista Patrick De Gayardon

1974 – Nasce l’attrice Tiffani-Amber Thiessen

1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono

1986 – Indrodotti nella Rock and Roll Hall of Fame i primi musicisti: Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley

1994 – Attentato mafioso saltato vicino allo Stadio Olimpico in occasione della partita Roma -Udinese. Un’ auto con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un problema del detonatore

1989 – Muore il pittore Salvador Dalì

2002 – Il giornalista statunitense Daniel Pearl viene rapito in Pakistan.