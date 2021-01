Ainett Stephens, top bianco corto e gonna verde speranza: fa sognare – FOTO

Ainett Stephens apre il cuore dei follower di Instagram alle sorprese più belle: sognare non costa davvero nulla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

La modella e conduttrice venezuelana, Ainett Stephens ha fatto il pieno di likes su Instagram, con una posa molto sublime e affascinante. La soubrette televisiva sudamericana, naturalizzata italiana sembra non avere rivali nella “lotta” alla speranza di un futuro più bello e ricco di buoni propositi.

D’altronde lei aveva mancato l’appuntamento di fine anno con i fan e ora ha recuperato alla grande, grazie a quel sorriso che ti mette subito di buon umore. Ainett ha avuto i meritati “applausi” non appena fece il primo esordio in tv e da allora, i fan hanno sempre una parte del proprio cuore, occupata per lei.

All’età di 38 anni ha ancora tanto fascino e talento da vendere, curato nei minimi dettagli. Il tutto all’ombra di un fisico longilineo, tipico delle fashion model, in fortissima ascesa al giorno d’oggi

LEGGI ANCHE —–> Martina Colombari e la posa strana sul divano, puoi sognare – FOTO

Ainett Stephens, positività e vitalità in un unico scatto: bellezza sublime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi è la più belladi Mediaset? Dicono di sì – FOTO



Dove c’è Ainett Stephens vi è sempre il “sole”. La modella venezuelana non arresta mai l’energia positiva, incamerata nel suo spirito. Di tanto in tanto si ricorda di condividerlo con i “cuori forti”, tra i fan, che non possono che ringraziarla per tutto il supporto che riesce a dare.

Al di là di un repertorio infinito di emozioni sotto il segno della moda e del grande cinema, la Stephens della tv gode di un “quid” di bellezza suppletivo, rispetto alla concorrenza, anche sui social network. In particolare, su Instagram dimostra di non portare dentro il rancore dei momenti bui. Anzi è abituata a rilanciare le proprie ambizioni di vita con quel sorriso dei giorni migliori e una forma fisica sempre perfetta, nonostante il tempo scorri veloce.

Eccola dunque dominare le “leggi della natura” con uno scatto davvero glamour. Top bianco aderente e curve super esplosive che meritano una standing ovation infinita. Lo spettacolo per gli occhi dei follower “fulminati” dall’amore per Ainett si completa con una gonna corta e colorata che fa rima con il verde “speranza” della pianta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

A proposito della “speranza”, la Stephens invita a pensare ad un futuro migliore, “Non dobbiamo mai perderla”. Affinchè i nostri sogni si realizzino uno ad uno