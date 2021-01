Albano rileva un nome femminile al fianco del quale sogna di condurre Sanremo. Non si tratta nè di Romina Power, nè di Loredana Leccino.

Un’icona che ha segnato la storia della musica italiana. Albano ha raccontato in un’intervista a Oggi chi verrebbe al suo fianco se avesse la possibilità di condurre Sanremo. Un nome femminile che ha stupito tutti.

Non si tratta di Romina Power, donna a cui è legato da tutta la vita. Nella sua carriera il cantante è diventato noto per il duo creato insieme a lei. I due, con i loro dischi e le loro vicende sentimentali, hanno conquistato il pubblico negli anni. Nel 1970 si sono uniti in matrimonio dando alla luce quattro splendidi figli. Dopo 29 anni l’idillio si spezza. Albano si lega a Loredana Lecciso, con la quale ha altri due figli, e si allontana dalla Power per molti anni.

Tuttavia negli ultimi tempi Albano e Romina sono tornati a farsi vedere insieme. La coppia è molto richiesta e apprezzata dal pubblico. In una recente intervista a Verissimo Albano ha parlato del rapporto con la ex, definendola ormai come una sorella.

Terza donna per Albano: chi vedrebbe al suo fianco nella conduzione a Sanremo

Il cantante nell’ambito di un’intervista a Oggi ha parlato di un nome femminile con il quale vorrebbe lavorare alla conduzione di Sanremo. Non si tratta ne di Loredana ne di Romina.

“Si, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Albano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco”, il commento di Albano.

Se potesse condurre il Festival ha rivelato che lo farebbe al fianco di Mina. Il retroscena ha suscitato stupore nei fan. Albano come presentatore del Festival probabilmente è una possibilità già avanzata negli anni che tuttavia non ha trovato ancora concretezza. La conduzione di Sanremo rimane per ora un sogno nel cassetto del cantante. Tuttavia i ricordi delle sue numerose partecipazioni sul palco dell’Ariston in qualità di cantante restano vivi nella sua memoria.

1982 l’anno della sua prima apparizione al Festival al fianco di Romina in cui conquistarono il secondo posto con il brano Felicità.