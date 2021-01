Alena Seredova torna bambina, si diverte come una matta – FOTO

Alena Seredova ci regala uno scatto che non è perfetto ma è vero. Un momento della sua vita che piace moltissimo ai fan

Alena Seredova per molti ancora resta l’intramontabile signora Buffon anche se con il portiere campione del mondo ne è passata acqua sotto i ponti. I due si sono lasciati ormai da tempo per via della relazione che Gigi aveva intrapreso con Ilaria d’Amico.

Ma nonostante tutto quello che è successo l’ex modella ceca, di adozione italiana, non ha mai perso le staffe pubblicamente e non ha mai mostrato un minimo gesto che le abbia fatto perdere il suo stile e la sua classe di donna tutta d’un pezzo.

E come Gigi Buffon si è rifatto una vita anche la Seredova ha ricominciato e ha voltato pagina affianco al suo nuovo compagno, Alessandro Nasi. 42 anni, sempre bellissima, è molto seguita sui social. Su Instagram conta la bellezza di quasi 600 mila follower e con loro spesso chiacchera con molto piacere.

In una recente sessione di domande alcune sono state un po’ spinose per lei ma come sempre la bella Alena ha mostrato il suo charme rispondendo con sincerità ed ironia. Il riferimento è proprio alla D’Amico.

“Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava” ha chiesto un utente facendo riferimento al tradimento del marito e lei: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”.

Alena Seredova sulla neve, ride ed è felice

Ma problemi del passato a parte oggi Alena Seredova è una donna felice. La sua nuova famiglia le dà grande soddisfazione ed i suoi figli sono tutti per lei. Ma per una volta anche lei è tornata bambina e si è divertita come una matta.

Ce ne ha dato prova nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram nella quale la vediamo sulla neve. È uno scatto sfocato ma rende bene l’idea di un’Alena serena e spensierata. Alla faccia di tutto il male che le è stato fatto e di tutta la sofferenza che ha dovuto affrontare.

La foto è un po’ scura perché scatta di notte, lei ci dice di trovarsi a Torino. La scorsa sera per lei tutto è stato magico come quando era bambina. Il messaggio è molto chiaro ed i suoi follower lo hanno capito benissimo. Tutti la incitano a divertirsi sulla neve che viene definita da un utente “integratore rilassante”.