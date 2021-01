Alessandra Amoroso e il tuffo nel passato: la foto ad Amici

Alessandra Amoroso ha condiviso uno scatto che fa tornare indietro nel tempo alle origini della sua carriera, un ricordo che scalda il cuore

Alessandra Amoroso è un’artista tra le più amate nel panorama musicale italiano, dotata di un’elevatissima estensione vocale e un timbro unico e riconoscibile. Ma il suo talento più grande è la capacità di trasmettere emozioni: con sensibilità e potenza, entra nella vita di chi l’ascolta attraverso la musica.

Non solo sentimenti, la collaborazione con il gruppo Boomdabash per i due singoli estivi “Mambo Salentino” e “Karaoke” le ha dato la possibilità di mostrarsi in una nuova veste. Inedite sonorità ed energia allo stato puro, strizzano l’occhio a generi musicali decisamente più internazionali.

La foto di Alessandra Amoroso ad Amici: un tuffo nel passato

La carriera della cantante ha origine in un passato datato 2009, con la partecipazione al talent Amici, il suo trampolino di lancio. Il post recita “ho iniziato il mio percorso fatto di alti e bassi, di paure, di pianti, di sorrisi, di leggerezza e difficoltà. Ma in tutto questo insieme di emozioni ho trovato il sostegno della grande macchina chiamata Amici“.

Alessandra prosegue affermando di essere stata libera di esprimersi in tutte le sue sfaccettature e ringrazia la padrona di casa Maria De Filippi, attribuendole parte del merito del suo percorso lavorativo.

Il tempo trascorso è tanto, ma evidenzia ancor di più la genuinità e spontaneità rimasta invariata. Lo spirito è ancora lo stesso appartenuto a quella giovane ragazza con lo zaino pieno di sogni e la strada ancora da percorrere, nonostante i successi.

Ultimamente i fan dell’artista sono molto felici per via della collaborazione con un’altra donna del suo calibro, uscita sempre dalla scuola di talenti, Emma Marrone.

Le due cantanti, grandi amiche ed entrambi pugliesi, hanno collaborato a un duetto sincero e meraviglioso: “Pezzo di Cuore“. Un dialogo tra due individualità, che conserva un messaggio di amore importante.