Amadeus: “Festival a marzo o 2022” e annuncia un’altra co-conduttrice

Amadeus esprime la sua opinione sull’organizzazione del Festival di Sanremo e annuncia il nome di un’altra co-conduttrice

Tante le polemiche che stanno attraversando l’organizzazione del Festival di Sanremo durante la crisi sanitaria. Molti vorrebbero che sia rimandato in rispetto delle normative anti-contagio.

Secondo il direttore artistico è importante che il Festival non sia blindato, questo significa che il pubblico ci sarà. Tuttavia se non si dovesse riuscire a realizzare il tutto per marzo, l’intenzione sarebbe di rimandare l’edizione all’anno prossimo. Ancora tanti punti interrogativi, ma il conduttore dice la sua.

LEGGI ANCHE -> X Factor, rivelato un nuovo nome come sostituto di Cattelan

Le parole di Amadeus e l’annuncio, chi sarà la co-conduttrice?

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, la rabbia di Al Bano Carrisi: “Una scelta scellerata”

Amadeus ha rilasciato delle dichiarazioni sulla riuscita del Festival. Afferma di affidarsi completamente ai protocolli sanitari per la contenzione dei contagi, ma ritiene sia possibile organizzare un grande spettacolo in sicurezza, nonostante la situazione. A riprova di ciò, ha portato in esempio Sanremo Giovani, che si è svolto in tutta tranquillità.

Sottolinea l’importanza di offrire un vero spettacolo in un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando. Il numero di persone possibili per il pubblico è stato fissato a 380 distanziate in platea, con galleria chiusa. Prevista anche la presenza dei giornalisti in un numero prestabilito e con effettuazione del tampone obbligatorio.

Ci tiene a evidenziare che la salute viene messa al primo posto e che non vuole incaponirsi sulla messa in onda del Festival. Richiama alla compattezza la città, la Rai e la discografia, senza la quale si vedrà costretto a rinunciare all’idea di raggiungere l’obbiettivo. Bocciata l’ipotesi di rimandare ai mesi successivi il Festival: senza la possibilità di andare in onda a marzo, si dovrebbe rimandare al 2022.

Nell’attesa degli sviluppi per svolgere un’edizione che sia positiva e di speranza, Amadeus continua a rimanere attivo sull’organizzazione. Ha infatti annunciata la seconda co-conduttrice dopo Elodie, che sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Si tratta di Matilde De Angelis, attrice attualmente sull’onda del successo come parte del cast di “The Undoing“, serie tv internazionale con Hugh Grant e Nicole Kidman.