Amici 20, Rudy Zerbi umilia i concorrenti. Arisa sbotta: “Parla per te”

Amici 20, Rudy Zerbi mette in sfida Leonardo, Arianna ed Evandro, poi dice qualcosa che infastidisce molto Arisa.

Prosegue la sfida tra Rudy Zerbi e le colleghe della categoria canto. Durante la puntata di questo sabato, Zerbi ha voluto mettere in sfida Leonardo, Arianna ed Evandro, rispettivamente ultimo nella classifica di ascolti ed ultima e penultimo al televoto della scorsa settimana. Secondo il giudice, che si è arrogato il diritto di decidere anche per le colleghe, il concorrente che tra i tre avrebbe ricevuto meno voti, avrebbe dovuto lasciare il programma. La decisione non è stata approvata da Arisa ed Anna Pettinelli, alle quali -da regolamento – spetta il diritto di decidere se far proseguire o meno il percorso dei propri allievi.

Amici 20, l’affermazione di Rudy Zerbi fa innervosire Arisa

“Noi non siamo maestri di canto e non possiamo giudicare come cantano” ha detto Rudy Zerbi riferendosi a se stesso e alle colleghe. “Per quello ci sono i vocalizzi coach”. Secondo Zerbi il compito dei giurati è quello di captare i gusti del pubblico ed indirizzare i ragazzi verso ciò che potrebbe effettivamente essere loro utile in ambito commerciale. Un discorso che non è piaciuto affatto ad Arisa, la quale – a differenza degli altri – è una vera e propria cantante. “Parla per te” ha risposto lei piccata, decidendo infine di riconfermare la maglia ad Arianna, nonostante il giudizio contrario del pubblico.

Anche Anna Pettinelli, come Rudy Zerbi, si è espressa contro Arianna definendola un “talento sprecato”, ma si è anche battuta per il diritto della collega di non essere scavalcata dal discografico.