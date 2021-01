Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando, ci va giù pesante

Andrea Roncato attacca di nuovo l’ex Stefania Orlando. Su Instagram dice la verità sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA RONCATO (@andrearoncato)

Andrea Roncato torna ad attaccare la sua ex moglie, Stefania Orlando che si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Prima tanto silenzio, una separazione avvenuta tanti anni fa, senza che l’attore abbia mai parlato del perché si siano lasciati.

Poi la bomba sganciata domenica scorsa da Barbara D’Urso. Roncato ha accusato la Orlando di averlo lasciato per un altro. Dichiarazioni che avevano fatto male alla gieffina che aveva minacciato di uscire, con una reazione impulsiva placata solo dalle parole di Tommaso Torzi che davanti alla porta rossa l’ha fatta ragionare e tornare la calma.

Ora però Roncato perde le staffe e su Instagram lancia un’altra coltellata alla ex moglie. E questa volta le affermazioni sono ancora più pesanti, colpiscono l’Orlando sulla sua carriera.

LEGGI ANCHE –> Massimo Cannoletta sull’addio a L’Eredità: “Sono le logiche televisive”

Andrea Roncato contro Stefania Orlando: “20 anni di materassi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA RONCATO (@andrearoncato)

LEGGI ANCHE –> Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio: prima puntata

È su Instagram che Andrea Roncato non ce la fa più ed esplode. L’attore attaccato sul personale e sulla sua famiglia perde un po’ le staffe e dice le cose come stanno sulla sua ex moglie.

Accusato di essere invidioso della carriera di Stefania Orlando tira fuori la “lingua” e la spara forte: “Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi” chiosa l’attore mettendo i puntini sulle i.

E poi incalza l’utente chiedendo se non si vergoni a seguire il Grande Fratello Vip. Qui secondo Roncato “alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Ne ha per tutti quando si sente accusato, difendendo sé e la sua memorabile carriera. Cosa ne penserà Stefania Orlando di tutto questo? Di certo nella prossima puntata del GF Vip Signorini le mostrerà anche le nuove affermazione dell’ex. Stefania tenterà di nuovo di uscire?