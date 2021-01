Anna Tatangelo e il nuovo amore: i due finalmente insieme

La cantante di Sora, Anna Tatangelo lancia inconsapevolmente uno scoop d’amore gigantesco che determina un’uscita allo scoperto clamorosa…

L’amore tra la cantante di Sora, Anna Tatangelo e il cantautore, neomelodico, Gigi D’Alessio ha già sorpassato ampiamente i titoli di coda. E’ da più di un anno che i due non vivono più sotto lo stesso tetto. E i loro incontri si consumano solo grazie ad un terzo “incomodo” che rappresenta tutto per entrambi: ovvero il proprio figlio.

La bellissima soubrette, col fisico longilineo non ha mai nascosto la “natura” del proprio amore verso l’uomo che ha desiderato sin dal primo momento, ma per come si evolvevano le cose, la separazione rappresentava in quel momento il bene per entrambi.

“Ben 15 anni d’amore non si possono dimenticare in fretta” – così l’ex di Gigi D’Alessio racconta a “Vanity Fair” i motivi dello scioglimento della coppia più glamour e seguita del mondo dello spettacolo

Anna Tatangelo, i motivi dell’abbandono e la nuova “fiamma” d’amore

Il rapporto tra la coppia canterina, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è incrinato lo scorso 2020 ed è durato ben 10 anni. Non si discute quanto i due si amassero alla “follia”, ma “era arrivato il momento in cui gli ho chiesto se volevamo allontanarci un attimo”. Così la Tatangelo a “Vanity Fair” racconta i particolari sul vecchio rapporto con l’uomo che è costretta a vedere per il bene del figlio e per il quale lascia sempre una porta “semiaperta”, “ancora oggi è l’uomo che sposerei…”, per un possibile e clamoroso ritorno.

Alla fine Anna e Gigi hanno deciso di tenersi a distanza l’uno dall’altro, ma ciò che fa discutere dell’ultima ora è che dopo le parole “strappalacrime” di lei, vien fuori uno scoop d’amore che la vedrebbe accanto ad un altro uomo importante di Napoli.

A lanciare l’indiscrezione sembra essere stata opera di Rosica, investigatore social dei fatti di vita privata dei Vip. Egli parla di un uomo colto e facoltoso, di origini napoletane, ma che preferisce stare alla larga dalle telecamere.

L'”investigatore” ha scoperto tutto, suscitando suspance tra i fan, tra scambi di dolci effusioni d’amore e un post “galeotto” che condanna allo scoperto la Tatangelo: “Sei nei miei pensieri, prima non c’eri…”. E’ solo l’inizio di una nuova storia d’amore per lei?