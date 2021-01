Barbara D’Urso, in diretta accade l’impensabile, mentre parla incidente disgustoso

Barbara D’Urso intervista una coppia di sposi a “Pomeriggio 5” e mentre il discorso va avanti, accade l’impensabile…

La madrina della Mediaset, Barbara D’Urso è sempre in prima linea, tutti i pomeriggi della settimana a “scovrare” il compromesso giusto con gli ospiti. Affinchè si spiangano a spiegare i segreti delle proprie vite. Questo è il ruolo inedito di “Barbarella”: nessuna come lei in questo periodo può vantare una capacità di interlocuzione così profonda e confidenziale.

Il discorso non vale solo per la gente “Vip”, ospiti da salotto a “Pomeriggio 5”. In questo terribile periodo di pandemia, molte persone sono costrette ad interagire da casa. Ma quando chiama “Carmelita”, c’è sempre la sorpresa dietro l’angolo che li aspetta.

L’ultima diretta televisiva però ha regalato uno spettacolo quasi “indecente” agli occhi dei telespettatori. L’argomento del “matrimonio” e in particolare dei sogni più belli che si possano condividere tra le coppie è passato inevitabilmente in secondo piano e il motivo è davvero “raccapricciante”

Barbara D’Urso, a “Pomeriggio 5” non riesce a continuare il discorso…

Durante la diretta televisiva di Canale 5, Barbara D’Urso, la conduttrice napoletana di “Pomeriggio 5” ha riscontrato un dibattito che via via è sfociato nell’imbarazzo più totale. A farne le spese, i telespettatori da casa, ma soprattutto la presentatrice che ha a malapena commentato lo spettacolo “vomitevole” in diretta tv.

Nell’occasione, Barbarella intervistava una coppia di sposi che ricordava volentieri il momento in cui il padre si vestì dei panni di ostetrico e fece nascere la figlia in automobile. Un racconto che via via dicendo prendeva il largo verso la commozione e la “lacrimuccia” finale.

Ma mentre i due genitori erano seduti comodamente sul divano con l’attenzione rivolta verso la tv, improvvisamente dietro di loro appare un gattino domestico. Il felino guadagna la spallina del divano e coglie alla sprovvista i padroni, facendo i bisognini su di loro.

In studio cala il silenzio, mentre Barbara sussurra tra se e sè, di aver vissuto un’esperienza “indegna”, quasi disgustosa, mentre la coppia torinese di Brusasco raccontava l’impareggiabile impresa