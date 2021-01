Diletta Leotta, la FOTO in reggiseno fa esplodere il web

Diletta Leotta, il suo sexy allenamento in mezzo agli scogli fa impazzire il web. Il motivo? Non porta la maglietta, reggiseno in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta si allena, il web impazzisce. Immortalata in mezzo agli scogli e dotata di sneakers, la Leotta ne approfitta per fare alcuni passi all’aria aperta. Il paesaggio è magnifico: sullo sfondo il mare che incornicia ancora di più la bellezza di una delle donne più desiderate. Capelli sciolti, a parte una piccola ciocca intrecciata, il reggiseno sportivo bianco trattiene il seno prosperoso di Diletta. Dei leggings sulle tonalità del rosa a vita alta che non nascondono l’addome piatto e tonico. La frase scelta dalla Leotta a corredo del suo post è davvero interessante: Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo. Tantissimi i like ed i commenti rivolti alla giornalista sportiva.

Diletta Leotta, sotto l’accappatoio (aperto) niente

