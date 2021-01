Mal di denti: i rimedi naturali più efficaci per donare sollievo

E’ capitato sicuramente anche a te di soffrire per colpa di un mal di denti improvviso. Se il dolore arriva nei momenti più inattesi, la soluzione sono questi rimedi naturali fai-da-te super efficaci. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il mal di denti è uno dei dolori più fastidiosi e insopportabili in grado di riuscire a mandare fuori di testa chiunque.

La cosa migliore da fare è sempre quella di rivolgersi ad uno specialista. Se però, per qualsiasi motivo, questo non sia possibile, esistono dei rimedi naturali veramente efficaci ed immediati per poterti donare sollievo.

In attesa di interventi più drastici, puoi placare il dolore mettendo in pratica uno o più di questi rimedi. Scopriamoli nel dettaglio.

Le migliori soluzioni naturali per il dolore ai denti

Ribadendo che questi rimedi naturali non possono sostituire una visita medica, ti potranno comunque aiutare a lenire il dolore durante l’attesa di una visita specialistica.

La prima soluzione che ti proponiamo è quella dell’aglio. Si tratta del “rimedio della nonna” probabilmente più popolare in caso di dolore ai denti per una carie. Ti basterà tritare uno o due spicchi di aglio e applicarlo/i sulla parte dolorante. Più tempo lo terrai in posa, più l’aglio svolgerà il suo effetto anestetizzante.

Un altra soluzione molto valida è quella della cipolla. La cipolla è considerata, anche per tantissimi altri casi, una vera e propria medicina naturale. A differenza dell’aglio, non dovrai applicare delle fettine di cipolla nella parte dolorante ma masticarle. In questo modo l’infiammazione dovrebbe risultare più sopportabile.

Un altro rimedio davvero eccezionale è quello dei chiodi di garofano. Si tratta di una spezia dalle forti proprietà antidolorifiche e disinfettanti. Perciò usala se hai un ascesso, un’infiammazione orale o una carie. Per poterla utilizzare ti basterà creare o un infuso da sfruttare come collutorio per degli sciacqui o, applicare l’olio essenziale di chiodi di garofano direttamente sulla parte interessata. Per una soluzione più veloce ed immediata, puoi masticare i chiodi di garofano e trovare comunque sollievo.

Infine, un ultimo rimedio è quello che si può ricavare dalle foglie di menta piperita. Quest’ultime sono ottime per la preparazione di un infuso. Anche in questo caso, sarà ideale per fare degli sciacqui o gargarismi. Il consiglio è quello di calcolare 5 grammi di foglie essiccate per ogni bicchiere di acqua. Per potenziare l’effetto disinfettante aggiungi un pizzico di sale ad ogni bicchiere.

Il mal di denti può davvero essere un problema che colpisce all’improvviso e senza dare tregua. Proprio per questo motivo è importante essere preparati con delle soluzioni efficaci ed immediate. Questi rimedi naturali saranno ottimi per poter calmare il dolore in attesa di un intervento specialistico.