Eleonora Incardona è sempre attivissima sui social network: la nota influencer ha postato uno scatto da arresto cardiocircolatorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona non smette di incantare sui social network: la siciliana ama pubblicare foto stratosferiche in cui indossa bikini o outfit da sogno. La nativa di Ragusa è decisamente inarrestabile e la sua popolarità è in continua crescita. La 29enne, anche oggi, ha condiviso uno scatto meraviglioso in cui indossa un costumino striminzito che mette in risalto le sue forme da capogiro. La nota influencer potrebbe essere tranquillamente paragonata ad una sirena. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis stupenda in un VIDEO dolcissimo, unica

Eleonora Incardona, bikin da sogno e forme in evidenza: una sirena