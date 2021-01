Elettra Lamborghini outfit mai visto: il vestitino non regge il lato A – FOTO

Elettra Lamborghini fa rima con “amore” nell’ultimo scatto “impressionante” su Instagram. Posa affascinante e vestitino scoperto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

L'”impeto” con il quale Elettra Lamborghini ha fatto “capolino” sui social network è un bagliore di luce, nella “tempesta funesta” della vita dei fan. Lontano dalle performances musicali non è mai statica, ma sempre volitiva e perspicace, nel mettersi in mostra.

Basta risalire a qualche settimana fa, dove ha fatto il suo esordio del 2021, nel programma di intrattenimento, condotto da Stefano De Martino, “Dove tutto è possibile”. E’ in quella circostanza che pubblico e telespettatori hanno ammirato il talento nascosto di un personaggio pubblico “tuttofare”. Durante le sfide proposte dalla trasmissione ha fatto capire a tutti di che “pasta” è fatta. Un fascino davvero ammirevole si intrecciava inaspettatamente con un quoziente intellettivo di assoluto valore, tra gli ospiti presenti.

Elettra ha superato dunque anche questa prova, rinnovata dall’amore al “settimo cielo” con il Dj Afrojack, con il quale è convolato a nozze lo scorso autunno

LEGGI ANCHE —–> Ludovica Pagani, il davanzale è da denuncia: fuori tutto, che bellezza – FOTO

Elettra Lamborghini, bellezza incandescente dal balcone: “Habemus Papam”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

LEGGI ANCHE —–> Roshelle, bellezza sublime e la parola ai fan: “Chi ami stasera?” – FOTO

La cantante rapper, soprannominata “twerkina”, Elettra Lamborghini ha fatto il pieno di likes, dopo aver condiviso il meglio della propria vita, in compagnia di Afrojack, portato per mano all’altare dei desideri. Non poteva chiedere di meglio dalla propria vita, se non quella di essere un giorno, felice per sempre tra le braccia di un uomo.

Eppure Lady Lamborghini ha incontrato alcuni “antagonisti” nel cuore della sua favola d’amore. Uno fra i tanti è la sorella Ginevra, assente ingiustificata al matrimonio e sempre pronta a lanciare il “guanto di sfida” ad Elettra.

Nonostante ciò, la bolognese ha superato abbondantmente la delusione e in attesa che possa tornare ad esprimere al meglio la sua voce si diletta su Instagram, a pubblicare scatti da ricordare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nell’ultimo capitolo della “saga” fotografica mozzafiato, vi appare in tutta la sua “dolcezza” e bellezza, accompagnata da un outfit mai visto prima. Il vestitino “zebrato” non regge le curve esplosive, scarne di reggiseno. Un sogno per i fan, completamente “tramortiti” da un fascino unico ed inimitabile, mentre Elettra è in procinto di sporgersi dal balcone e urlare al suo popolo: “Habemus papam”