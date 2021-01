Elisa Isoardi sconvolgente e il reggiseno non c’è e si vede-FOTO

La Isoardi è sensuale in una foto su Instagram che lascia senza fiato, dopo l’allenamento è stravolta in canotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi post allenamento condivide una foto e appare magnifica con una canotta che lascia il lato A in vista. Non indossa il reggiseno e si vede, i fan in delirio commentano “Mamma mia”, “Ho solo occhi per ammirarla..le parole non ci sono più..finite”. Oggi la bella conduttrice sarà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per la prima volta in assoluto. La Balivo commenta sotto alla foto scrivendo:”Ti guarderemo”.

Elisa Isoardi a Striscia la Notizia, bella e divertente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La bella conduttrice è stata ospite due giorni fa durante una puntata di Striscia la Notizia. Condivide la foto nello studio e scrive:”Ma quanto mi sono divertita, grazie ragazzi, davvero”. Iacchetti ha tardato ad arrivare in studio per la macchina in panne però arriva la bella Isoardi a rimpiazzarlo. La conduttrice è stata bravissima e simpatica e ovviamente a sua bellezza ha incantato lo studio. Si è presentata con un completo formato da pantalone e giacca. Ezio Greggio e la Isoardi hanno subito scherzato sull’assenza di Iacchetti che però era in diretta sullo schermo.

Come sempre tante risate e tante notizia nel tg satirico. Recentemente la Isoardi ha confessato di aver amato tantissimo Salvini e che per lei è stata la storia più importante della sua vita e lo porterà sempre nel cuore. Oggi ha metabolizzato e superato il dolore per la fine della sua relazione ma ci sono voluti tre anni e mezza. Davanti alla domanda se si fosse pentita di quel selfie che all’epoca ha fatto il giro del web. Quello che ritraeva la conduttrice sul letto e Salvini che la baciava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Lei sostiene che per la scelte d’amore si paga ma anche per quelle di libertà. Essere liberi significa fare le proprio scelte non curanti di ciò che gli altri pensano. Ma quando sei un politico di un certo rilievo purtroppo quel tipo di libertà non è concessa. Lei comunque pensa di non aver fatto nulla di grave.