Elisabetta Canalis stupenda in un VIDEO dolcissimo, unica

Elisabetta Canalis è sempre attivissima sui social network: la showgirl ha condiviso un video dolcissimo su Instagram.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano (e non solo). La nativa di Sassari raggiunse la popolarità prima del Duemila diventando la velina mora per lo storico programma ‘Striscia la notizia’. Nella sua immensa carriera, la 42enne ha preso parte anche ad alcune pellicole e ad alcune serie televisive.

Elisabetta è attivissima sui social network, in particolare su Instagram: il suo account vanta 2,8 milioni di followers. La classe 1978 ama postare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. Questa sera, tuttavia, la Canalis ha deciso di postare un contenuto diverso rispetto al solito. Il video è semplicemente dolcissimo: se siete curiosi di guardare il filmato, cliccate su successivo.

Elisabetta Canalis, video dolcissimo: unica

Elisabetta, poco fa, ha condiviso su Instagram un video decisamente dolce e bello. La showgirl è in compagnia della sua piccola figlia. Le due protagoniste del filmato giocano con una fascia, tirandola e muovendola tra i loro capelli. Le immagini deliziano i numerosissimi ammiratori. Nonostante il contenuto diverso rispetto al solito, la Canalis riesce sempre ad illuminare con la sua bellezza il mondo dei social network.

“I famosi riccioli.Her “ curls” for you”, ha scritto nella didascalia. Il post contenente il breve filmato ha già raccolto 8mila cuoricini in meno di venti minuti. I fan stanno anche commentando con entusiasmo.

La nativa di Sassari, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo un video strabiliante. La showgirl e modella, in tenuta d’allenamento, piazzò le sue ‘forme’ in bella vista.