Elisabetta Gregoraci solo con una camicia addosso, e non è la sua. La conduttrice ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Sono vent’anni che sentiamo di parlare di lei, inizialmente per la sua storia d’amore con Flavio Briatore che ha fatto molto discutere. I due sono stati insieme per tantissimi anni e dal loro matrimonio è nato Nathan Falco, il regalo più bello che la vita potesse farle. Ora che è diventato grande ha deciso di lasciarlo da solo qualche mese per partecipare al Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Elisabetta Gregoraci bellissima nell’ultimo filmato pubblicato su Instagram: indossa una camicia familiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta nella casa ha instaurato dei bellissimi rapporti, in particolar modo anche con Tommaso Zorzi. I due non sono andati d’accordo fin da subito, si sono scontrati diverse volte, ma alla fine sono riusciti a trovarsi e a fare amicizia. Poco prima che lei uscisse dalla casa, pare che lui le abbia regalato una sua camicia. I fans più attenti lo hanno notato subito e sotto lo scatto che ha pubblicato, dove ce l’ha addosso, le hanno prontamente chiesto se la camicia fosse veramente di Tommaso. Lei ha risposto di sì.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche se Elisabetta è uscita dalla casa, si porta tantissimi regali e tantissime persone che ha scoperto durante questo percorso e che avrà vicino per sempre.