Elodie e l’indizio su Instagram che manda in delirio i fan, di cosa si tratta?

Elodie lancia un indizio su Instagram che incuriosisce i fan in delirio: la notizia che stavamo aspettando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La splendida Elodie è in un vortice di fama che sembra crescere sempre di più. Dopo aver partecipato al talent “Amici“, aveva raggiunto una certa notorietà ma non ancora trovato la sua cifra stilistica. Sicuramente conquistando obiettivi importanti, ma nulla a che vedere con quanto accaduto successivamente.

Infatti la cantante ha poi deciso di esprimere se stessa alle sue condizioni, liberando il personale stile musicale e partecipando attivamente alle produzioni delle sue canzoni. Quando finalmente si è sentita pronta alla rinascita, è stata un’esplosione di successo.

Noto a tutti il boom relativo al singolo uscito nel giugno del 2019 “Margarita“, in collaborazione con un artista navigato e di spessore come Marracash, che in occasione della conoscenza, diventa il suo partner.

LEGGI ANCHE -> X Factor, rivelato un nuovo nome come sostituto di Cattelan

Elodie e l’indizio che incuriosisce i fan, cosa ci riserva?

LEGGI ANCHE -> Ana mena il nuovo VIDEO dove è sexy e senza veli

Arriva il 2020, l’anno delle conferme. Partecipa a Sanremo con il brano “Andromeda“, scritto da Mahmood e prodotto da Dardust, ed è un successo. Viene inserito nel disco “This is Elodie”, che vanta l’ultimo singolo pubblicato dall’artista “Guaranà“. Esegue altre collaborazioni importanti ma nessuna nuova pubblicazione.

Ma eccoci ad oggi, l’artista ha postato una storia su Instagram, ripresa dal profilo della Island Records, la sua etichetta discografica. Appare in un’immagine con la fatidica scritto che ha mandato in delirio i fan: “PLAY 2021“, un riferimento a una futura pubblicazione? Sembrerebbe proprio così, nel corso dell’anno vedremo la cantante lavorare a un nuovo progetto che non vediamo l’ora di ascoltare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Nel frattempo, per combattere l’attesa, possiamo trovarla al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice. La sua presenza sul palco dell’Ariston delizierà di bellezza e sensualità i telespettatori al fianco di Amadeus.