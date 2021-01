Fabio De Luigi, il retroscena che non vi aspettate. Sapete cosa faceva prima di diventare attore?

Chi l’avrebbe mai detto che Fabio De Luigi prima di essere attore svolgesse un’altra attività lavorativa. Scopriamolo insieme

Ieri sera Mediaset ha improvvisamente deciso di annullare la messa in onda del “Grande Fratello Vip” che invece tornerà su Canale 5 il prossimo lunedì 25 gennaio seguendo la solita scaletta. Il reality è invece stato sostituito con il film “10 giorni senza mamma”, una commedia diretta da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini.

Fabio De Luigi è un amatissimo attore Italiano. Famoso per la sua comicità e la sua parlata tipica romagnola che ne esprime l’origine, è infatti nativo di Santarcangelo di Romagna. La notorietà arriva però grazie a Zelig e a “Mai dire Grande Fratello 2” in cui diverte con le imitazioni del cantante Olmo, il modello Fabius e l’Ingegner Cane.

Ma cosa faceva Fabio De Lugi prima del successo?

Dopo “Love bugs” con Michelle Hunziker e poi con la Canalis, De Luigi al cinema è protagonista di molti film, come “Natale in crociera”, “Natale a Rio”, “Ex”, “Maschi contro femmine”, “Femmine contro Maschi”, e tanti altri. Recentemente ha girato “Ridatemi mia moglie”, una serie tv di Sky, in onda nel 2021 con la regia di Alessandro Genovesi.

Fabio De Luigi è legato sentimentalmente dal 1998 a Jelena Ilic di origini serbo croate, e ha due figli, Dino e Lola di 13 e 9 anni. L’attore non si lascia mai deviare dalla voglia di condividere scatti e notizie della sua vita privata anche se i fan spesso chiedono notizie sempre aggiornate dal mondo dello spettacolo.

Una cosa è certa, Fabio de Luigi non ha sempre fatto l’attore. Era infatti un affermato giocatore di baseball in gioventù ed è arrivato a militare anche in serie A1 ma ha lasciato per votarsi alla sua vera passione, la precisazione.