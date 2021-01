L’influencer Federica Pacela pubblica una foto provocante, che profuma di estate: le sue curve sono sempre al punto giusto!

Nello scatto Federica indossa un bikini striminzito: il perizoma ha un tessuto ridotto al minimo ed il pezzo superiore non contiene tutte le sue protuberanze!

La posa è molto sensuale: la Pacella si trova contro un muro, mentre tira su il filo laterale del costume.

I fans hanno apprezzato molto e le hanno schiacciato il cuoricino virtuale più di 20.000 volte e lasciato circa 270 commenti in otto ore.

Federica Pacela ed il suo rapporto con il nudo artistico: “Una bella sfida!“

Nel corso di un’intervista rilascia a iGossip.it, Federica Pacela spiega il suo rapporto con il nudo artistico: “Non è stato disinvolto da subito, ma mi è capitato solo in rarissime circostanze di trovarmi in imbarazzo davanti a un fotografo e di fermare tutto con un ‘no’, secco e senza alcuna esitazione o timore. In breve tempo ho capito che un vero professionista o un vero artista non si spingono mai oltre ciò che la modella è disposta a interpretare. Sanno creare una sintonia, un dialogo. Detto questo, anche a posare si impara. Si impara come muoversi, come concentrarsi, come interpretare uno stato d’animo e si impara anche a lasciarsi guidare“.

E ancora: “Un artista può intravvedere potenzialità espressive che una modella non direbbe di avere, e invece emergono. Una bella sfida e una ricerca personale!“.