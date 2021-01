Federica Pellegrini in tenuta sportiva, fisico pazzesco – FOTO

Federica Pellegrini condivide su Instagram uno scatto in cui si mostra sportiva. Intenta ad allenarsi commenta di voler scaricarsi tra gli attrezzi.

Scaricare le tensione con l’attività fisica? E’ quello che Federica Pellegrini ha fatto in queste ore. Su social ha condiviso con i fan uno scatto in cui si mostra intenta ad allenarsi. Indossa pantaloncini, t-shirt e le immancabili sneakers ai piedi. Lo scatto mette in risalto il suo fisico pazzesco. Sullo sfondo attrezzi da palestra creano un’atmosfera sportiva. Federica si trova nella Piscina del Centro Federale di Verona.

“Scarichiamo un pò di elettricità a terra”, la didascalia pubblicata dalla nuotatrice. Tantissimi i commenti da parte dei follower. Molti apprezzano la frangia mostrata da Federica nella foto. Alcuni invece l’attaccano per la sua possibilità di accedere alla palestra in quanto atleta olimpionica a differenza delle persone comuni che non possono per via del lockdown. Subito scoppia la polemica e sotto il post gli utenti interagiscono criticandosi a vicenda. Federica posta poi nel feed un boomerang in cui si mostra intenta a uscire dalla piscina.

Federica Pellegrini impegna non solo in piscina: presto in tv

Tra gli allenamenti in piscina e palestra, Federica Pellegrini si prepara per una nuova avventura. Mancano quattro giorni a Italia’s Go Talent, lo show a cui partecipa in qualità di giudice. Al suo fiano Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano, ormai alla sua sesta edizione del programma. Lodovia Comello invece alla conduzione del talent.

“Siamo una grande famiglia felice”, le parole della Pellegrini in merito al team dello show. 32 anni, questa volta Federica passerà dal ruolo di campionessa mondiale a quello televisivo. Se le puntante sono state registrate tra settembre e ottobre, la nuotatrice olimpionica dovrà incastrare gli allenamenti con la finale che sarà in diretta il 17 marzo.

Ma se dovesse spostarsi, ipotesi possibile a fronte dei cambi di Sanremo, andando al 24 marzo, data in cui Federica non potrebbe essere presente. Due giorni dopo ci sarebbero infatti le qualificazioni olimpioniche.