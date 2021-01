L’Eredità, battutaccia di Flavio Insinna: il presentatore gela il concorrente

Il conduttore dell’amatissimo show L’Eredità ha fatto calare il gelo in studio. Il nuovo, giovane campione Leonardo resta senza parole… e senza montepremi

Flavio Insinna c’è cascato di nuovo. Il conduttore romano, padrone di casa de L’Eredità, si è lasciato andare ad un commento poco felice nei confronti del nuovo, giovanissimo vincitore. Alla sua seconda partecipazione al programma di Rai 1 il ventenne Leonardo torna a sbaragliare la concorrenza, si riconferma campione e tenta di vincere il montepremi al gioco finale, la Ghigliottina. Ma dopo aver analizzato le cinque parole – Acqua, Fatti, Teoria, Società e Potere – sbaglia clamorosamente la risposta. Leonardo infatti aveva scelto Forma come soluzione, mentre la parola corretta era Giochi. Il ragazzo ha quindi dovuto dire addio alla speranza di portarsi a casa i 75mila euro in palio. Dopo avergli dato tutte le spiegazioni del caso, Insinna tenta di consolare il campione, decisamente abbattuto dalla sconfitta.

Insinna fa una battuta e cala il gelo nello studio dell’Eredità

Peccato però che il conduttore se ne sia uscito con battuta di spirito che non è stata affatto compresa. Cos’ha detto a Leonardo? “Se gli chiedete cosa ha fatto in una precedente vita, vi risponde che è stato uno sceneggiatore. Nella vita attuale è invece il nostro campione“. Una scelta di parole quantomeno bizzarra, se l’intento era di risollevare gli animi. Leonardo non ha saputo come replicare. Magari stasera risponderà per le rime?

Eppure solo il giorno prima i ruoli erano invertiti: era stato Insinna a restare senza parole davanti alla bravura del giovane, che si era subito conquistato una discreta somma di denaro e le simpatie del pubblico.

Per il ragazzo comunque l’esperienza a L’Eredità è già più che positiva: dalla sua ha la vincita di venerdì 21 gennaio, che ammonta a 28.750 euro, e stasera tornerà alla carica per provare a trovare l’abbinamento giusto alla Ghigliottina.