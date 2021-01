La Brambilla condivide una foto in cui appare bellissima in un primo piano, lo sguardo è magnetico e sensuale

La bella Francesca Brambilla condivide una foto in cui appare bellissima con uno sguardo magnetico. Occhi chiari verdi e capelli lunghi biondi, davvero un sogno. Cinque giorni fa la bella influencer ha condiviso una foto in cui appariva in bikini con un fisico da urlo. I suoi follower sono impazziti, volano commenti e dichiarazioni d’amore. “Complimenti a mamma e papà per aver messo al mondo questa codesta creatura hanno fatto un capolavoro”.

Francesca Brambilla e la dedica emozionante alla migliore amica

L’influencer Francesca Brambilla condivide una foto di se stessa con un’amica e ha scritto una dedica emozionante sull’amicizia. Ecco alcune parole:”Mi piacerebbe avere un’amica che mi considerasse la prima scelta. Vorrei che fossi tu a pensare questo di me, come io lo dimostro a te. Per me sei quell’amica a cui darei di tutto pur di vederla sorridere. Voglio esserci quando mi guarderai in faccia e sorridendomi, dirai ‘mi sposo’. Voglio esserci il giorno del tuo matrimonio, a tenere il bouquet, a farti da testimone”. Una dedica bellissima e davvero dolce, quella fatta dalla Brambilla alla sua amica. Lei risponde nei commenti scrivendo:”Sto piangendo. Ciao”.

Ha sollevato un bel argomento la Brambilla, l’amicizia è sicuramente un punto fondamentale della vita di ognuno. Trovare amici veri è davvero difficile e quando se ne trova uno bisogna tenerselo stretto. Anche i follower si complimentano per questo messaggio bellissimo della Brambilla. “Siete splendide ma tu Francesca sei un amore di donna e amica fedelissima, sei proprio da sposare un peccato già esserlo ma nulla mi impedisce di amarti”.

Dichiarazioni forti quelle dei suoi follower, tutti innamorati della bella Francesca e del suo buon cuore. Sicuramente è un’amica favolosa, dopo questa dedica impariamo a conoscere un pò meglio l’influencer.