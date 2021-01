Scatta la polemica sul web dopo una battuta di Maria Teresa Ruta rivolta a Dayane Mello. Secondo i fan della modella le avrebbe dato della poco di buono

Un’edizione tanto lunga quanto discussa quella del Grande Fratello Vip che, giunto a un mese dalla sua conclusione, continua a far parlare il web. I più appassionati seguono costantemente la diretta dalla casa più spiata d’Italia e non si lasciano scappare nulla di quello che viene detto dai concorrenti ancora in gara. Questo significa che ogni frase o battuta viene puntualmente analizzata e il più delle volte da essa ne scaturisce una forte polemica. È accaduto nuovamente e questa volta a farne le spese è stata Maria Teresa Ruta.

La battuta di Maria Teresa a Dayane e l’interpretazione del web

Ormai le dinamiche all’interno della casa iniziano a scarseggiare, data la stanchezza mentale dei concorrenti dopo quattro mesi di programma. Per questo motivo gli autori hanno pensato di affidargli delle attività per trascorrere le giornate e nelle ultime ore i Vip si sono dedicati all’arte. Sono state date loro delle tele sulla quale hanno potuto dare libero spazio alla fantasia. Decorazioni, colori e pennelli alla mano, ognuno di loro ha realizzato una propria “opera”, finita poi in un’asta fittizia presentata da alcuni dei ragazzi.

Durante la vendita del quadro dipinto da Dayane Mello, ricco di colori e decorato con alcuni bastoncini di gelato, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una battuta che il pubblico non ha gradito. I concorrenti erano impegnati a ironizzare sulla presenza dei bastoncini, chiedendo alla diretta interessata il perché di questa scelta. A questo punto Maria Teresa ha preso parola. “Ma no, i bastoncini rappresentano tutte le volte che Dayane ha pensato a…” lasciando incompleta la frase e ridacchiando tra sé e sé.

La battuta è stata interpretata a sfondo sessuale e i fan della modella sono insorti a questo proposito arrivando ad affermare frasi come: “Le ha dato della p******“. C’è anche chi non la pensa così e crede che a Maria Teresa sia uscita male una battuta, come spesso le accade, ma che non ci fosse nessun attacco nascosto.

Dayane Mello non sembra averci dato peso e il gioco dell’asta è continuato in tranquillità.