Giorgia Rossi è la più bella di Mediaset? Dicono di sì – FOTO

La giornalista, Giorgia Rossi regala a follower e telespettatori, una sorpesa mozzafiato in diretta tv. Bellezza in Mediaset assicurata?

Ha cavalcato onde e oceani per arrivare a guadagnarsi un posto di privilegio nel mondo dello spettacolo. E alla fine dell’ultima curva di una “cavalcata” fantastica ha “stappato” champagne e caviale in compagnia degli amici. Questa è la breve storia di una celebrità di assoluto valore sui social network e non solo.

Giorgia Rossi si è guadagnata una “fetta” importante di consensi, negli ultimi anni, fino ad arrivare al presente, dove appare tanto composta quanto sicura di se. La giornalista ha guadagnato posizioni di privilegio, nel campo complesso della tv e del giornalismo, fino a “sferrare” l’attacco decisivo alla concorrenza.

Quando si parla di competizione nel suo campo, il riferimento a Diletta Leotta è quasi d’obbligo, soprattutto negli ultimi tempi, dove entrambe si danno “battaglia” all’ultimo “rigore”. La Rossi è consapevole della sua forza e alla luce dei fatti è anche “volata” qualche scaramuccia mediatica a distanza con la Leotta, rendendo incandescente l’atmosfera

Giorgia Rossi vince la “sfida” più bella della carriera

La battaglia calcistica a distanza con Diletta Leotta è diventata davvero interessante per i fan, anch’essi divisi da un bivio di curiosità e perplessità. Giorgia Rossi però dimostra di avere più continuità, grazie alle dirette televisive, in onda su Italia 1, a “Sportmediaset”.

I fan dunque dimostrano in più di una circostanza, di avere un debole per lei, che mette loro al corrente delle dinamiche che ruotano a 360 gradi attorno al calcio, compresi gli scoop di “mercato invernale”, in dirittura dei titoli di coda. Questa è la “scommessa” vincente di Giorgia, che non rinuncia praticamente mai a mettersi al centro dell’attenzione e dei desideri dei fan, attoniti da una bellezza stratosferica, limpida e “cristallina”.

Se Diletta è diventata la regina indiscussa dello streaming, la Rossi semba averla superata, facendosi incoronare come la più bella del mondo Mediaset. Capelli biondi, lunghi e ondulati e uno charme signorile impeccabile. Che mette in risalto anche una professionalità da “leccarsi i baffi” per gli appassionati che hanno imparato ad apprezzare davvero tutto di lei