Giulia Penna il ballo con la mamma su Tik Tok. Il VIDEO diventa virale

La talentuosissima artista Giulia Penna realizza uno dei trend più famosi del momento con una persona molto speciale: sua madre.

Giulia Penna indossa un crop-top rosa fucsia flow e un paio di jeans a vita alta e larghi, dal lavaggio chiaro; mentre la mamma ha un outfit total black, con soltanto le scarpe bianche.

Mamma e figlia si muovono benissimo e intrattengono il milione abbondante di utenti che seguono Giulia, strappando anche un sorriso a chi le guarda: sono state, dunque, premiate con più di 2.400 mi piace, 20 commenti e 9 condivisioni in tre ore.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci su Tik Tok è provocante, il balletto da censura – VIDEO

Giulia Penna mette i puntini sulle I: “Vorrei farci una risata sopra!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Penna (@giuliapenna_official)

LEGGI ANCHE >>> Antonella Mosetti, balletti sempre più provocanti su Tik Tok. Il seno le esplode nel top – VIDEO

Nel corso di un’intervista rilasciata a Splashouse.it, Giulia Penna ha avuto l’occasione di dire la sua su un argomento, che ci teneva a chiarire con il pubblico: “C’è stato un provino che ha fatto parlare tanto di me a X Factor: Wonder Woman. Io stessa ho ironizzato sui social e in alcune interviste: è stato un provino particolare. Mi stupisco come alcuni si ricordino ancora di quel momento e non ad esempio del mio film al cinema con Massimo Boldi. Io non mi vergogno assolutamente di quel provino perché mi ha dato la carica per migliorare e raccontare la parte più ‘mattacchiona’ di Giulia“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Penna (@giuliapenna_official)

E ancora: “Dicono ‘sbaglia chi fa’, se tu sei sempre nel tuo ‘non si sbaglia mai’. Non lo reputo un errore, bensì una parte di percorso che mi ha dato tanta forza e che mi ha fatto migliorare tantissimo. Vorrei farci una risata sopra“.